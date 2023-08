Torhoutse natuurfotograaf legt welp van wolvin Noëlla vast in Limburg

Wim Trio woont in Torhout en werkt in het dagelijkse leven als preventieadviseur bij Floralux in Dadizele. Maar in zijn vrije tijd trekt hij met zijn camera het hele land rond als natuurfotograaf. Vorige week bracht hij twee dagen door in Noord-Limburg om kwartels vast te leggen op zijn gevoelige plaat, toen hij werd verrast door een jonge wolf.

“Het was een imposante verschijning, een onverwachte maar zeer bijzondere ervaring”, vertelt de fotograaf. “Het was een wolvenwelp van vier maanden oud, dit werd bevestigd door de experts van Welkom Wolf. Als ik niet zo vroeg in de ochtend daar was geweest, zou ik de wolf nooit gezien hebben. Ze leven namelijk vooral ‘s nachts.”

Na de dood van wolf August staat wolvin Noëlla alleen in voor het voeden en beschermen van haar welpen. “Deze uitzonderlijke beelden bewijzen dus dat er nog minstens één welp in leven is”, aldus Wim Trio.