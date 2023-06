Topduif Wout met marktwaarde van 1 miljoen is plots niets meer waard: “Zonder ring is dit een stadsduif”

Opschudding in duivenland: bij een waardevolle topduif is in het West-Vlaamse Desselgem, net nadat het dier opnieuw een nieuwe belangrijke overwinning behaalde, de identificatiering weggeknipt. Uiterst pijnlijk, want daarmee is niet alleen de identiteit van topper Wout uitgewist.

Hoewel duif Wout zijn thuisbasis had in een duiventil in Waregem, blijkt dit vooral een Nederlands verhaal te zijn. Jan Hooymans is eigenaar van de duif. De Nederlander heeft verschillende zoals dat heet ‘satelliettillen’ waar duiven van hem worden gekweekt, verzorgd en getraind. Sinds een aantal jaren heeft hij een prachtaccomodatie neergepoot langs de Gentsesteenweg in Desselgem. Hij had de professionele duivenverzorger Wout Spierings, ook een Nederlander, aangesteld om er in de Desselgemse satelliettil voor zijn duiven te zorgen.

Een van de duiven daar, was dus prijsbeest Wout. Vorig jaar had het beestje al een belangrijke wedstrijd gewonnen, een ‘nationale vlucht’ waar duizenden verschillende duiven aan deelnemen. Die overwinning alleen al bracht zijn marktwaarde op zo’n 500.000 euro.

Afgelopen zaterdag vond een nieuwe nationale vlucht plaats, die vanuit Limoges. Wout deed mee, én won die wedstrijd ook. “Die extra overwinning zou zijn marktwaarde nog de hoogte in jagen”, zegt Jef Cuypers van de Duivenbond. “Moeilijk om daar echt een precies bedrag op te kleven, maar het is niet onrealistisch dat dat ergens tegen het miljoen euro was geweest.”

Ruzie

Reden tot feesten dus, zou je denken. Maar het draaide ietwat anders uit. De eigenaar en de verzorger kregen kort na de overwinning, nog voor de Duivenbond de nodige controles kon uitvoeren om de overwinning vast te leggen, een stevige ruzie. De politie moest zelfs tussenkomen, zo bevestigt commissaris Vanden Heede van de bewuste politiezone. “De eigenaar wilde de duif meenemen naar Nederland, de verzorger wilde dat de duif in Desselgem zou blijven. De discussie liep in elk geval hoog op, daarom zijn wij opgeroepen.”

Tijdens die discussie werd de identificatiering van het dier losgeknipt. Wie de ring effectief wegknipte, is niet duidelijk: de verzorger en de eigenaar beschuldigen elkaar. Maar wat wel duidelijk is, is dat de identiteit van topper Wout daarmee uitgewist is, samen met alle overwinningen op zijn palmares. Met andere woorden: Wout is evenveel waard als een ordinaire stadsduif die in het beste geval na lang rondzoeken zijn eigen nest terugvindt.

Een actie die niet teruggedraaid kan worden. “Je kan een identificatiering maar een 8, tot 9-tal dagen na de geboorte van een duif omdoen”, zegt Cuypers.

“Bij een volwassen duif lukt dat niet meer. Logisch, want anders zou er veel te gemakkelijk gefraudeerd kunnen worden in de duivenwereld. Dus hoe goed Wout ook was, het is niet meer van tel. Wij kunnen zelfs de overwinning van afgelopen weekend niet meer aan hem toeschrijven. Hoewel er getuigen zijn die kunnen bevestigen dat de duif heeft meegedaan, en als eerste is binnengekomen, kan dat niet. Wij moeten na een wedstrijd objectief vaststellen dat de overwinning een feit is, en moeten ook een dopingtest kunnen afnemen. Maar zonder ring gaat dat dus niet.”

Controle

Eigenaar Hooymans wilde niet reageren. “Maar ik zou in zijn geval toch heel ongelukkig zijn”, zegt Cuypers. “Een goeie duif als dit, kom je niet om de haverklap tegen. Is de duif nu niets meer waard? Goh. Wie weet wil een zotte Chinees daar nog wat geld voor geven. Of misschien kan hij ermee beginnen kweken, en op die manier toch nog wat uit zijn talent halen. Maar het zal dan sowieso in Nederland moeten gebeuren, want in ons land mag je in je duiventil geen duiven zonder ring hebben. Bij een controle kan je in dat geval geschorst worden…” (JM)