Topduif uit Desselgem van 1 miljoen euro is in één klap niks meer waard

Een topduif uit Desselgem is na een ruzie tussen de eigenaar en de verzorger zijn waarde van 1 miljoen euro helemaal kwijt.

Topduif Wout met marktwaarde van één miljoen euro is in één klap niets meer waard. De duif heeft zijn thuisbasis in Desselgem. Hij kwam daar afgelopen zaterdag als winnaar binnen van een vlucht uit Limoges. Daardoor steeg zijn waarde van 500.000 euro naar 1 miljoen euro.

De Nederlandse eigenaar Jan Hooymans en zijn Nederlandse verzorger kregen echter ruzie, zo vertelt Hooymans op Facebook. De twee geraakten slaags, waardoor de politie zelfs ter plaatse moest komen. Toen dat zo was, bleek de identificatiering van Wout afgeknipt. De eigenaar en de verzorger beschuldigen elkaar van dat gedaan te hebben.

Doordat de ring verwijderd is, is er geen officiële identificatie meer mogelijk en is de duif niks meer waard. Enkel nog voor een kweekprogramma zou hij kunnen gebruikt worden.