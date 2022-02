Tientallen bomen vernield, maar niet door de storm: “Vandalen kunnen zich nog melden, anders stappen we naar de politie”

Een triest beeld: meer dan twintig afgeknakte bomen langs de landelijke wegen in Wijtschate. Zoals in heel de Westhoek waaide het daar hard, maar de schade is het gevolg van opzettelijke vernielingen. Al drie weken na elkaar. De bomen werden pas begin dit jaar aangeplant. De gemeente plaatst nu camera’s om de andere aanplantingen te beschermen, maar stapt nog niet naar de politie. “We hopen dat die mensen zich melden om het onderling op te lossen.”

“Nee dit is geen toeval meer”, zucht burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Het moet telkens in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd zijn. Wellicht gaat het om mensen, die met een auto reden van boom tot boom en die telkens afkraakten.”

De bomen staan er pas sinds het begin van dit jaar en werden aangeplant volgens het nieuwe ‘bomenplan’ van het gemeentebestuur. “Zo willen we voldoende groene verbindingen creëren tussen bestaande natuurgebieden, zonder extra inname van nieuwe grond”, aldus De Meyer.

Er wordt voornamelijk aangeplant op bermen langs landelijke wegen. “We selecteerden vijf zones in Heuvelland, waar we elk jaar aanplanten. Begin dit jaar was het oosten van deelgemeente Wijtschate aan de beurt. Er werd een zeventigtal bomen aangeplant. Dat gebeurde in samenspraak met de omwonenden. Op vraag van aangelanden werden sommige bomen nog verplaatst. Er werd rekening gehouden met de verlichting en voldoende plaats gelaten om te kunnen passeren. Het project is gedragen door de hele buurt en alle inwoners. Dachten we.”

Toch blijkt niet iedereen opgezet met de nieuwe bomen. “Onze verbazing was groot toen we de voorbije drie weken vaststelden hoe zeker 25 bomen werden afgekraakt. De meeste bevinden zich over een afstand van meer dan een kilometer langs de Houthemstraat. Dat is pijnlijk om te zien.”

Er was ook ander vandalisme in het dorp: in een aantal voorlopige verkeersremmers in de Schoolstraat werden gaatjes geboord, zodat het water wegliep. Om de overgebleven jonge bomen te ‘beschermen’, plaats de gemeente nu camera’s. “Er valt natuurlijk moeilijk iets tegen te beginnen, ’s nachts en over die grote afstand. We weten nooit vooraf waar en wanneer zij zulke dommigheden doen.”

Opvallend: de burgemeester stapt niet naar de politie. Nog niet. “We hopen dat die mensen tot inkeer komen en zich melden om het onderling en in der minne op te lossen. Anders zien we ons genoodzaakt om klacht neer te leggen bij de politie. Eke burger van Heuvelland moet nu opdraaien voor deze vernielingen. Een boom aanplanten, kost een vijftigtal euro. Daarbij komen nog de uren werk, palen, binddraad… En we moeten ze weer uithalen en vervangen, hopelijk nog dit plantseizoen. Intussen roepen we omwonenden op om een oogje in het zeil te houden”, besluit De Meyer. (TP)