Tien knotters klimmen in de oudste knotwilg van Torhout

Torhoutenaar Patrick Trio (63) van ‘Tuinen Trio’ uit de Ernest Claeslaan heeft de nieuwe lichting ‘knotters’ van het Regionaal Landschap Houtland & Polders een deskundige opleiding gegeven.

Via de actie ‘Goed Geknot’ worden eigenaars van knotbomen in contact gebracht met mensen die de bomen gratis willen knotten voor de opbrengst van het hout. Een win-winsituatie, met de natuur als grootste winnaar. Tijdens de opleiding van de knotploeg – niet te verwarren met een knokploeg – werden tal van bomen professioneel geknot, ook de grootste knotwilg van de stad, die minstens 150 jaar oud is (foto).

Toen er zich rond 1920 een confrontatie voordeed tussen stropers en ordehandhavers, waarbij een stroper de dood vond, was de boom al zo vermolmd dat de beruchte stroper Pietje Meire er zich in kon verstoppen. De man gebruikte de boom ook vaak om konijnen of hazen te schieten zonder dat de boswachters het merkten. Vandaar dat de boom in de volksmond ‘Pietje Meires kopwulg’ genoemd wordt. Tijdens de knotopleiding konden tien knotters, met Patrick Trio als tweede van links, probleemloos samen in de boom klimmen voor een unieke foto. (foto JS)