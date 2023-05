Tien euro onthardingspremie per vierkante meter in Veurne

Met een onthardings-premie van tien euro per vierkante meter wil Veurne alle inwoners stimuleren om maximaal te ontharden. Niet met tijdelijke acties dus, maar wel met dit blijvende aanbod.

Veurne neemt deel aan het Vlaams kampioenschap Tegelwippen en wil zoveel mogelijk vierkante meters verharding zien verdwijnen.

Groener

“De onthardingspremie is een actie die onze inwoners moet aanzetten om Veurne groener te maken, ook na dit Vlaams kampioenschap”, verduidelijkt burgemeester Peter Roose, die ook bevoegd is voor Klimaat. “Het is ook nodig om zoveel mogelijk grondoppervlak te ontharden, want Vlaanderen is de meest verharde regio in Europa en staat bovenaan op de Europese lijst wat risico’s op waterschaarste en droogte betreft. Elke vierkante meter steen die we vandaag vervangen door groen helpt. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan een betere waterhuishouding, meer biodiversiteit en een aangenamere leefomgeving.”

Per gewipte vierkante meter kent Veurne een premie van tien euro toe, met een maximum van 1.500 euro per perceel. Aanvragen doe je via www.veurne.be/premie-voor-ontharding.

“Met deze vernieuwde premie willen we elke inwoner even laten nadenken om verharding uit te breken in de omgeving van de woning en daarbij een centje te verdienen”, besluit de burgemeester.

(MVO)