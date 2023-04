Tieltse vrijwilligers trotseren barre weersomstandigheden voor jaarlijkse Lenteschoonmaak

Regen, wind en matige temperaturen alle ingrediënten waren zaterdag aanwezig om gezellig warm binnen te blijven. Toch trotseerde meer dan 250 vrijwilligers zaterdag 1 april het gure weer om Tielt terug weer een beetje properder te maken tijdens de jaarlijkse Lenteschoonmaak.

In de voormiddag verzamelde het Europawijkcomité zwerfvuil in de omgeving van de wijk terwijl in de middag de Chiro van Kanegem en KSA van Tielt hun helpende handen aanboden en warm ingeduffeld met prikker en vuilzak samen op pad gingen met een enthousiaste groep ervaren Mooimakers. Om niet altijd hetzelfde traject op te ruimen werd dit jaar voor een volledig nieuwe route gekozen.

Vergelijken met vorige edities was daardoor wat moeilijk, maar toch moesten de Mooimakers ook dit jaar helaas vaststellen dat ondanks alle sensibiliseringsacties en het bestaan van GAS-boetes voor hardleerse sluikstorters er toch nog massa’s zwerfvuil rondslingerde langs hun traject. Drankverpakkingen van blik waren daarbij terug één van de meest gevonden en geruimde vervuilers. Een duidelijke teken dat er dringend een belasting in de vorm van statiegeld op blikverpakkingen moet komen volgens de Mooimakers.

Rond 16u30 verzamelde iedereen terug aan de Kommel waar hen als bedanking voor de inzet een drankje en een eclair of rijsttaartje werd aangeboden.