Tieltse oppositie kaart onkruid in groenzones en bermen aan

Het warme weer in combinatie met regen zorgt er elke zomer voor dat het onkruid erg snel groeit, maar in heel wat groenzones in Tielt blijkt de natuur dezer dagen toch ietsje te sterk aanwezig. Oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open VLD/N-VA) kaartte de kwestie donderdagavond aan op de raad.

“Tijdens ‘maai mei niet’ konden we er nog begrip voor opbrengen, maar we zijn begin juli. Op de Watewy zijn stukken van de atletiekpiste haast gazon geworden, terwijl de pas aangelegde skeelerzone veranderd is in een onkruidzone en de fietsrekken opgeslokt worden door de haag. In Kanegem werden de bermen wel gemaaid, maar op verschillende plaatsen zijn de rozenperken gewoon mee afgemaaid met de bermen. Een bijsturing van de groendienst lijkt me nodig.”

Werk aan de winkel

Schepen Vincent Byttebier (CD&V) gaf toe dat er werk aan de winkel was. “We zijn bezig met een inhaalbeweging, maar het onderhoud liep inderdaad achterstand op. Dat heeft te maken met het feit dat enkele vaste personeelsleden van de groendienst helaas uitgevallen zijn. Dat gemis proberen we nu op te vangen met extra jobstudenten en tijdelijke krachten. Anderzijds hebben we op de vorige gemeenteraad de aankoop van een nieuwe veeg- en borstelmachine goedgekeurd. Die hopen we zo snel mogelijk te kunnen inzetten.” (SV)