Tielt legt bijenburcht aan in groenzone van wijk Ronceval/Ter Booye

Niet alleen het groen kreeg zaterdag op de 45ste Dag van de Natuur een duwtje in de rug. Ook aan de bestuivers werd gedacht. In groenzone Ronceval, ter hoogte van de wijk Ter booye werd namelijk een ‘bijenburcht’ gerealiseerd. De laatste hand eraan werd zaterdag gelegd met jongeren van de Kleine Torenvalk.

De omschrijving ‘burcht’ is best letterlijk te nemen, want niet alleen vinden bijen en ander insecten er alles wat ze nodig hebben, ze zijn ook beschermd tegen andere dieren.

“Zo is er om het midden heen een zandige, zuidgerichte heuvel aangelegd van ongeveer een meter hoog om diep-nestelende soorten aan te trekken. Gecombineerd met stenen en dood hout biedt dat talloze mogelijkheden als nestplaats”, aldus de ontwerpers.

“Voor de planten werd dan weer bewust gekozen voor geurige kruiden zoals tijm, rozemarijn, wilde marjolein en warmteminnende bijenplanten, aangepast aan de bodem. Ook mensen zijn welkom, want stapstenen en een wandelpad dwars doorheen de bijenburcht nodigen voorbijgangers uit om de plek te bezoeken.”

De bijenburcht is een proefproject van het Regionaal Landschap ‘t West-Vlaamse Hart (RLWVH). Aangezien zo’n burcht een heel ander onderhoud vergt dan een klassiek bijenhotel staat de kennis erover nog in de kinderschoenen. Bedoeling is om ook op termijn ook andere lokale besturen te helpen bij de realisatie van bijenburchten.