Tel dit weekend huismussen en ontdek hoe leefbaar je buurt is

Benieuwd hoe leefbaar je buurt is? Tel dan dit weekend de huismusmannetjes. Weinig mussen wijzen immers op weinig voedsel en nestgelegenheid. Veel tsjilpende huismussen? Dan is er veel groen en water. Én een gezonde omgeving voor mens en dier.

Vogelbescherming Vlaanderen roept op om dit weekend massaal huismusmannetjes te tellen. De huismus is nog altijd alomtegenwoordig in Vlaanderen en wordt tijdens het jaarlijkse vogeltelweekend van Natuurpunt nog altijd het meest gespot.

De populatie wordt op 100.000 tot 200.000 broedparen geschat, maar de laatste decennia is er een duidelijke daling. “Sinds 2007 is de populatie met 42 procent afgenomen”, valt te horen bij Vogelbescherming Vlaanderen.

“Hoe dat komt? De kwaliteit van het leefgebied voor de huismus blijft achteruit gaan. Door een grootschalige switch naar maïs zijn er ook minder graantjes te pikken. In dorpen en steden worden nestplaatsen ook schaarser: oude pannendaken worden vervangen door geïsoleerde daken en gevels. Bovendien hebben we er een sport van gemaakt om onze tuinen te verharden.”

Groen in de tuin

Om de huidige populatie in kaart te brengen, wordt samen met UGent en ABLLO vzw al sinds 2002 een huismussentelweekend georganiseerd. “De huismus is een bio-indicator: een ambassadeur voor de leefbaarheid van tuinen, woonomgevingen, dorpen en steden. Hoor en zie je veel tsjilpende huismussen? Dan is er veel groen en water én heb je een gezonde omgeving voor mens en dier.”

In West-Vlaanderen werden vorig jaar op 931 locaties huismussen geteld, goed voor 17 procent van alle tellingen in Vlaanderen. “De gemiddelde huismuskolonie is wel klein. Ze bestaat uit één tot vijf huismusmannetjes of twee tot tien huismussen.”

Hoog tijd voor actie, dus. En dat kunnen we gewoon in onze eigen tuin doen. “Voorzie groen- en waterelementen. Mussen houden ook van kippenrennen om granen en insecten te vinden. Maar ook een strookje ongemaaid gras, klimplanten en een composthoop trekken mussen aan.”

Tot slot: hoe herken je een mannetje? Die heeft een grijze kruin en wang, zwarte keel en dito borstvlek. De vleugels dragen een kastanjebruine mantel met een witte vleugelstreep op de zijkant.

