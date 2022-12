’t Hoge Water valt al meteen in de prijzen

Tijdens de jaarlijkse awarduitreiking door de VVOG, de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen, is ‘t Hoge Water aan de Noordlaan in Torhout allesbehalve kopje onder gegaan. Het nieuwe landschapspark won de hoofdprijs in de categorie landschapsinrichting.

’t Hoge Water, een prachtig domein met bufferbekken, paadjes en uitkijktoren, is pas op 1 mei officieel opengegaan en valt dus al meteen in de prijzen.

Elk jaar reikt de VVOG haar openbaar-groenawards uit. De wedstrijd werd al voor de 43ste keer georganiseerd. Elk openbaar bestuur kon deelnemen aan een of meerdere thema’s.

In de categorie groene gemeente behaalde Torhout twee prijzen voor landschapsinrichting.

De stad werd eerste laureaat met ’t Hoge Water en vierde laureaat met de Koningshoek. Dat is een relatief onbekend stukje natuur langs het deel van de oude spoorwegbedding tussen de Sint-Jozefstraat en de Bruggestraat (aan de achterzijde van Tordale). Er werden 12 fruitbomen en een zogenoemde snoephaag geplant. Ook bevinden er zich twee poelen.

“In de categorie bijenvriendelijke gemeente behaalden we opnieuw het maximum van drie bijensymbolen voor onze talrijke bijenvriendelijke projecten”, zegt schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet. “In de categorie gemeente in bloei oogstten we twee bloemensymbolen, ook mooi.”

Bekken en recreatie

Het bufferbekken van ’t Hoge Water moet een oplossing bieden voor de vroegere wateroverlast in de buurt. Tegelijkertijd is het landschapspark een aanwinst voor zachte recreatie. Via de rustgevende, groene locatie aan de rand van de stad wordt de Aartrijkestraat op een veilige manier voor fietsers en voetgangers met de Noordlaan verbonden. Naast en over het water bevinden er zich wandel- en fietspaden, zitbanken en een multisporttoestel. Er is ook de uitkijktoren.