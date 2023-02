Subsidies voor toekomstige volkstuintjes in Handzame

De gemeentelijke opbouwwerking in Kortemark krijgt van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) subsidies voor de aanleg en inrichting van enkele volkstuintjes, vlakbij het wzc Blyvelde en het OC Sint Jan de Deo in Handzame. De VLM trekt in totaal 249.000 euro uit voor 14 goedgekeurde volkstuinprojecten in Vlaanderen.

Vorig jaar polste de gemeentelijke opbouwwerking, samen met wzc Blijvelde en OC Sint Jan De Deo, naar de lokale behoefte aan volkstuintjes. “Daar is veel respons op gekomen. De interesse is er dus alvast”, zegt opbouwwerker Merlijn Lombaert. “Een volkstuintje is een stuk grond dat in één of meerdere percelen is opgedeeld en waar plaatselijke inwoners, die misschien zelf geen of te weinig plaats hebben voor een eigen tuintje, kunnen tuinieren. We werken daarvoor samen met partners, woonzorgcentrum Blijvelde en orthoagogisch centrum Sint Jan De Deo in Handzame. Bedoeling is elk perceel gedurende minstens een jaar aan één persoon te verhuren.”

Sociale cohesie

Met de aanleg en inrichting van volkstuintjes, wil de Vlaamse overheid buurtbewoners stimuleren om samen te tuinieren en zelf voedsel te telen. Dat is goed voor de sociale cohesie in dorpen op het platteland en draagt bij tot het bewustzijn rond lokaal geteeld voedsel. De VLM organiseerde in 2022 een oproep, waarna 22 lokale partnerschappen een projectvoorstel indienden. Meer dan de helft daarvan krijgt nu ondersteuning om hun project uit te voeren. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde 14 nieuwe volkstuinprojecten goed voor een bedrag van ongeveer 249.000 euro. De subsidies dekken maximaal 75 procent van de totale projectkost, met een maximum van 20.000 euro subsidie per project. (LTK)