Subsidie van 21.000 euro om ratten te bestrijden in Blankenberge

De deputatie keurde een subsidie goed van 21.073 euro voor de bestrijding van muskusratten en bruine ratten in onze regio. “Vooral de bestrijding van de bruine rat blijft een aandachtspunt”, zegt provincieraadslid Patrick De Klerck.

De provincie ondersteunt de bestrijding van de bruine rat en de muskusrat binnen het werkingsgebied van het Regionaal Comité Blankenberge (RCB). Het RCB is een samenwerkingsverband van de Provincie West-Vlaanderen, de steden en gemeenten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke en de Nieuwe Polder van Blankenberge dat opgericht werd ter bestrijding van ratten, die in de jaren tachtig heel wat schade aanrichtten aan onze waterlopen.

“De afgelopen jaren was de muskusrat slechts beperkt aanwezig binnen het werkingsgebied – in 2022 waren er geen gevallen”, zegt provincieraadslid Patrick De Klerck. “De bestrijding van de bruine rat blijft echter wel een aandachtspunt. Dit gebeurt zo veel als mogelijk mechanisch, en enkel bij overlast op het openbaar terrein.”

Daling

Het aantal gevangen bruine ratten is ook wel licht gedaald – van 2.333 exemplaren in ’21, naar 1.856 in ’22 – alsook het aantal uitgelegd kg vergif (van 722 kg in 2021 tot 568 kg in 2022). “Dat is echter niet representatief voor de aanwezigheid van deze inheemse dieren, maar heeft te maken met de inzet in dagen; een daling van 928 tot 820 dagen”, aldus nog De Klerck. De regionale comités krijgen van de provincie een terugbetaling van de werkingskosten.