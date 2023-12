Studenten ontwikkelen polyvalente huisvesting in dierenasiel: “De inrichting kan omgebouwd worden, van knaagdier tot konijnen”

Meer en meer huishoudens nemen tamme konijnen en knaagdieren in huis. Als gevolg daarvan is er ook een stijgende instroom in Vlaamse asielen. Om daaraan tegemoet te komen ontwikkelen vijf studenten van Hogeschool VIVES Roeselare een nieuw en polyvalent concept voor het opvangen van deze dieren. Met het oog op dierenwelzijn willen ze een optimale, efficiënte huisvesting voorzien voor het peloton van knaagdieren en konijnen.

Lynn Cooleman (Zedelgem) en Jarno Van Quekelberghe (Kaprijke) uit de bachelorrichting agro-industrie en Sam Doumen (Kinrooi), Selle Gallet (Brugge) en Delphine Dewaele (Zarren) van de bachelor dierenzorg delen een sterke passie voor dieren en dierenwelzijn, in het bijzonder voor konijnen en knaagdieren. Dat inspireerde hen om gerichte huisvesting te ontwikkelen die in eerste instantie wordt aangeboden aan dierenasielen en dierenopvangcentra.

Actieve nood

Van de 185 erkende Vlaamse asielen zijn er momenteel slechts 28 die volgens Dierenwelzijn Vlaanderen over de ‘capaciteiten’ beschikken om de instroom aan konijnen en/of knaagdieren te huisvesten. Delphine Dewaele: “Niet alleen worden er meer dieren afgestaan of gevonden, ook het aantal inbeslagnames neemt toe. Wellicht is er een oorzakelijk verband tussen het verloop van de covid-pandemie en deze stijging, want toen was er even meer tijd voor een nieuw ‘vriendje’ in huis. Daarnaast slinkt het aantal asielen die zich specialiseren in het opvangen van konijnen en knaagdieren aanzienlijk.”

Flexi-Haven

De studenten ontwikkelden een polyvalente en verstelbare inrichting voor konijnen en/of knaagdieren. Jarno Van Quekelberghe: “De constructie werd gemaakt uit hoogwaardige, gemakkelijk reinigbare materialen die bestand zijn tegen het sloopgedrag van deze dieren. Een duurzame constructie dus, die ontworpen is om jarenlang mee te gaan. De inrichting kan omgebouwd en aangepast worden naargelang welk konijn of knaagdier binnen wordt gebracht in het asiel. Zo kan vlot voldaan worden aan alle noden van het op te vangen dier.”

Aangenaam voor de dieren

Het team focust met de Flexi-Haven in eerste instantie op dierenasielen en -opvangcentra. “Met ons concept zetten we ons sterk in om de dieren de mogelijkheid te bieden om hun natuurlijk gedrag uit te voeren. De opgevangen dieren krijgen in onze huisvesting de kans om te graven, klimmen, springen, zich te verschuilen of gewoon te ontspannen.”, besluit Lynn Cooleman. Via de website en tijdens het nauwe contact met de klant, geven ze graag tips en tricks mee over de ideale inrichting en het gebruik van de huisvesting om zoveel mogelijk te voldoen aan de noden van de dieren.

Meer info

De oppervlakte van de volledige constructie is 125 cm (L) x 55 cm (B) x 170 cm (H). De hokken zijn 60 cm (L) x 50 cm (B) x 70 cm (H), deze zijn het meest geschikt voor de tijdelijke huisvesting van konijnen. De knaagdierhokken meten 60 cm (L) x 50 cm (B) x 50 cm (H). De kostprijs van de huisvesting bedraagt een kleine € 2.000. Bovendien wordt deze bij de klant geleverd en geïnstalleerd.

De maximale capaciteit is in principe twee konijnen in de onderste twee hokken en er kunnen gerust meerdere kleine knaagdieren in één knaagdierhokje. Het concept biedt de mogelijkheid om de knaagdierhokken op de tweede en derde verdieping te verbinden en zo een hoger hok te creëren, wat ideaal is om chinchilla’s te huisvesten.

Lees meer over deze studentenonderneming op hun website: https://twenty-1-flexi-haven.webnode.be/