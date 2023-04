Studenten inspireren om te koken met onkruid: “Bepaalde recepten zijn eeuwenoud”

Onkruid vergaat niet. Meer nog: onkruid bestaat niet, vinden studenten Groenmanagement van hogeschool Vives in Roeselare. Om onkruid te promoten, pakken ze uit met Fourage: pakketten onkruid met tal van receptjes. Zoals pizza met paardenbloem of groene en gezonde pannenkoek op basis van duizendblad. “Bepaalde recepten zijn eeuwenoud, maar raakten in de vergetelheid”, aldus de studenten, die zelfs te rade gingen bij een heks in Heuvelland.

Fourage komt van foerageren, het verzamelen en plukken van voedsel in de natuur. “Ook onkruid kan dienen als voedsel”, aldus Jakob Bilcke (34) uit Langemark-Poelkapelle, Jana Van den Abbeele (32) uit Gent en Marion Logghe (20) uit Geraardsbergen. Dit trio studeert Groenmanagement aan hogeschool Vives in Roeselare en richtte het bedrijfje Fourage op, omdat onkruid beter verdient.

“Het oogt mooi, is bruikbaar in de keuken en versterkt je gazon, zeker in droge zomers”, klinkt het. “Onkruid is elke plant die op een plaats staat waar we deze liever niet hebben. Anders is het gewoon ‘kruid’.”

Drie soorten onkruid

De studenten selecteerden drie soorten inheemse en alledaagse onkruiden: paardenbloem, duizendblad en grote weegbree. De planten werden gedroogd, in bokalen gestopt en voorzien van een handleiding met informatie over herkomst, herkenning en mogelijke recepten.

“Neem nu de paardenbloem: die is zowat overal te vinden, van je gazon tot tussen de straatstenen”, vertelt Jakob. “Zowel blad, bloem als wortel zijn eetbaar en geschikt om thee van te maken. De bloem is het zoetst, de wortel het bitterst.”

Minder voor de hand liggend: paardenbloem als ‘pittige pesto’ voor dipsaus tot pasta- en zelfs pizzasaus. Op de handleiding van grote weegbree staat ook een recept voor … zalf.

“Het blad helpt tegen jeuk door brandnetels of insectenbeten. Daarnaast kan balsem op basis van grote weegbree gewoon gebruikt worden om de huid te hydrateren.”

Heks uit Heuvelland

De handleidingen zijn doorspekt met weetjes. Duizendblad blijkt bruikbaar bij het stelpen van bloed en paardenbloem wordt wel eens pisbloem genoemd in sommige dialecten. “Want de plant werkt vochtafdrijvend en kan ervoor zorgen dat je iets vaker naar het toilet moet.”

Voor de paardenbloem gingen de studenten te rade bij ‘droomcoach’ Renata Bruggeman. Zij wordt ook wel de kruidenvrouw of heks van Heuvelland genoemd en is bekend om haar picon op basis van … paardenbloem.

Koken kan vlak na het foerageren, of later. “Verse kruiden bezitten het meeste smaak. Wil je je oogst langer bewaren, droog je de kruiden best zo snel mogelijk na de pluk. Hang ze op in ruikers in een warme geventileerde ruimte of wikkel ze in bruin papier. Bewaren gebeurt bij voorkeur in een bruine zak of donker glas.”

Smakelijk eten en drinken is een ding, maar het belangrijkste doel achter Fourage en de opwaardering van onkruid is het milieu. “We hopen het gebruik van pesticiden te verminderen en de biodiversiteit te verhogen in de openbare ruimtes en tuinen van een verstedelijkt Vlaanderen.”