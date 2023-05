Studenten helpen gemeente proper houden

Het is een vaste traditie dat enkele studenten gemeentearbeiders een handje komen helpen om het zwerfvuil op te ruimen. Vier studenten kwamen de ploeg versterken en haalden heel wat vuil op, dat naderhand naar de verbrandingsoven gebracht kan. We bemerken de vier studenten Jutta Baelen, Thibo Desnouck, Renzo Messelis en Caitlin Verhaeghe op de koer van de technische dienst in het gezelschap van de ruimploeg Andy Viaene, Brecht Soenen en Fabian Vermeulen die hen bedankten voor het gedeelde werk. (foto ZB)

Foto en os ZB