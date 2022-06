Studenten gaan strijd met zwerfvuil aan met eigen borden

Vijf studenten van Hogeschool VIVES startten in het kader van een opdracht een mini-onderneming op waarbij ze de strijd aangaan met zwerfvuil. De studenten ontwierpen borden met slogans waarmee ze benadrukken dat zwerfvuil gevaarlijk is voor dieren. De gemeente Ledegem vond hun campagne zo geslaagd dat het maar liefst 35 borden aankocht.

Studenten Bethsaïda Verdonck uit Poperinge, Wout Cailliau uit Boezinge, Kelly Desodt uit Beveren-Waas, Femke Pluym uit Stekene en Anouk Lescouhier uit Rollegem-Kapelle kregen vanuit Hogeschool VIVES de opdracht om een mini-onderneming op te starten. De prille twintigers kozen ervoor iets uit te werken rond zwerfvuil. “We ergeren er ons zelf erg aan en wilden graag iets doen om ons steentje bij te dragen aan het probleem.” De studenten richtten zich daarbij op de gevolgen van zwerfvuil voor dieren. “Zwerfvuil in de berm of nabij weides kan echt erge gevolgen hebben voor dieren. Zo sterven er bijvoorbeeld heel wat koeien door het opeten van scherven.” Uit recente cijfers blijkt dat er jaarlijks zo’n zesduizend koeien in ons land ziek worden van zwerfafval.

QR-code

De studenten werkten de sensibiliseringscampagne ‘Op ‘t gemak in de vuilbak’ uit. Zo ontwikkelde het vijftal borden met daarop slogans die passanten langs zowel landbouwwegen als in dorpscentra moeten waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van zwerfvuil voor dieren. Op de borden staat er ook een QR-code. Wie die scant krijgt een filmpje te zien waarbij de studenten hun project uitleggen en waarom ze dit item zo belangrijk vinden.

Het Ledegemse gemeentebestuur vond de uitgewerkte campagne van de studenten interessant, en kocht bijgevolg vijfendertig borden aan. De studenten gingen maandagmiddag, na een van hun examens, langs in het gemeentehuis om er de borden te leveren. “We kunnen ons vinden in het verhaal van deze jongeren. De borden zullen een plaats krijgen langs verschillende weiden in onze gemeente”, aldus schepen van milieu Greta Vandeputte (cd&v/VD). Ook de stad Roeselare toonde al interesse in het project van de studenten. (JS)