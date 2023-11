Strand van Bredene bezaaid met aangespoelde kwallen: “Typisch voor deze periode en met de storm volgen er wellicht nog meer”

Donderdag laat op de namiddag lag het strand van Bredene bezaaid onder blauwe kwallen, gekend als de zeepaddenstoel. “Oktober en november is de periode, waarop er jaarlijks veel van deze kwallen op het strand aanspoelen. Maar door de storm valt dit wat meer op en zullen er waarschijnlijk nog aanspoelen”, vertelt Bart De Smet van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Het strand van Bredene lag bezaaid onder blauwachtige kwallen. “Het gaat om de zeepaddenstoel, die vrij groot is. Het is een ronde, bolvormige en felblauwe kwal, die vaak in grote getallen aanspoelt. We zien deze kwallen in deze periode van het jaar geregeld op het zand liggen”, legt Bart De Smet van het VLIZ in Oostende uit. “Het is dus al normaal, maar met de storm kan dat wel wat meer gaan zijn dan in andere periodes.”

“De zeepaddenstoel is een ronde, bolvormige en felblauwe kwal, die niet gevaarlijk is voor de mensen”

Er zaten grote exemplaren bij. © Jan Degoe

“Zodra deze kwallen aanspoelen, leven ze niet meer. Ze zijn dus niet gevaarlijk voor de mens en steken niet. Bij het volgende getij zullen de kwallen gewoon terug weggespoeld worden door het water en de zee in drijven.”

Door windrichting

Een kwal kan zich maar beperkt actief voortbewegen, namelijk door het samentrekken van hun klokvormige hoed. Daarmee kunnen ze niet tegen een sterke stroming opbotsen. “Als de wind van over het land richting de zee waait, dan wordt alles aan het oppervlakte de zee in geblazen. Maar in het water ontstaat er dan een tegenovergestelde beweging, waarbij de onderstroming over de zeebodem richting het strand gaat.”

“Dat is slecht nieuws voor de kwallen, die zich dieper in het water bevinden. En net door die onderstroom, die compenseert voor de wind, komen de kwallen makkelijker in het strandwater. Bij eb spoelen ze dan aan op het zand om bij de volgende vloed terug weggespoeld te worden”, besluit De Smet.