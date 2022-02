Stormkafka: Komen-Waasten krijgt geen code oranje

Storm Eunice begint aan haar gewelddadige intrede in onze provincie en gemeentebesturen nemen stuk voor stuk drastische beslissingen om zowel gewonden als schade te beperken. Het KMI kondigde code oranje af en alle bevoegde diensten staan op scherp, behalve in Komen-Waasten. Stormkafka ‘à la Belge’!

West-Vlaanderen is code oranje en ook bij onze zuiderburen zijn de departementen Nord en Pas-De-Calais in opperste staat van paraatheid gebracht. De maatregelen volgen elkaar op en iedereen zet zich schrap voor wat nu reeds de ergste storm van de afgelopen jaren wordt genoemd.

Komen-Waasten, de Waalse exclave in West-Vlaanderen, is dan weer in code geel. Hoewel de grensgemeente geografisch door West-Vlaanderen en het Franse departement Nord wordt omsloten, behoort het administratief gezien tot de provincie Henegouwen. Verwacht wordt dat Eunice er slechts weinig schade zal berokkenen en dus wordt er enkel opgeroepen om waakzaam te blijven.

Het Komense gemeentebestuur hekelt de administratieve lacunes en heeft op eigen initiatief een pallet aan noodmaatregelen afgekondigd. “Lachwekkend hoe we fysiek ons wel in de gevarenzone bevinden maar we niet op dezelfde ondersteuning kunnen rekenen”, hekelen de medewerkers. “Misschien zal de storm met een boog omheen onze gemeente trekken omdat ze in bezit is van een landkaart? Dit is pure kafka en typeert opnieuw de complexiteit van ons land.”

Per direct werden alle begraafplaatsen, gemeentelijke parken en speelpleinen afgesloten. Zowel de brandweer als politiezone werd in opperste staat van paraatheid gebracht en het gemeentebestuur dringt er bij alle inwoners op aan zoveel mogelijk binnen te blijven en de gemeentelijke aanbevelingen te volgen.