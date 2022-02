Storm Eunice blaast dak van woning af: “Ik dacht eerst dat er iets ontploft was”

Voor heel wat gezinnen was het zaterdagmorgen schade opmeten na de doortocht van storm Eunice. Zo ook voor Kasper Moreaux en Lieselotte Verweirder. Zij wonen met hun twee kinderen langs de Deinsesteenweg in Aarsele en zagen vrijdagnamiddag de bovenste laag van het dak van hun woning losgerukt worden. De schade was navenant.

“Ik was een halfuurtje thuis nadat ik onze jongste zoon van school had gehaald en had me net voorgenomen om even met hem in de zetel te zitten, toen ik plots een enorme knal hoorde”, doet Lieselotte haar verhaal. “Ik dacht aanvankelijk dat er iets ontploft was en had eerst ook niet door dat het van bij ons kwam. Tot ik enkele seconden later een gigantische flap voor ons raam zag bengelen en allerlei brokstukken zag rondvliegen. Toen besefte ik plots: ‘Shit, dat is onze isolatie’.”

De isolatie en de beschermingslaag die tijdens een renovatie enkele jaren geleden op het dak werd aangebracht, werd volledig losgerukt. “Nochtans hebben we toen minutieus nagekeken dat alles goed afgewerkt was, want we wisten dat ons huis een beetje in een tochtgat staat. Maar uiteindelijk heeft de wind toch een gaatje gevonden. Dit is gewoon brute pech”, zucht Lieselotte.

Heel veel schade

Ook de zonnepanelen op het dak en de wagen van het gezin, die aan de voorkant van het huis geparkeerd stond, moesten eraan geloven. “De schade is gigantisch”, beseft ook Lieselotte, die ook naar lichtpuntjes zoekt. “Gelukkig zat onder die isolatie- en beschermingslaag van het dak nog een solide betonplaat die het niet begeven heeft. Daardoor zitten we nu tenminste niet onder de blote hemel.”

Al is dat uiteindelijk maar een pleister op een houten been. Vooral omdat het koppel dit helemaal niet had zien aankomen. “Ik had die ochtend nog gezegd dat we eigenlijk geluk hadden dat ons huis zo stevig is en dat we ons niet echt zorgen moesten maken. Ik zat toen vooral in met mensen die een wat ouder of minder stevig huis hebben. Ik had dan ook nooit kunnen vermoeden dat dit zou gebeuren. We zijn een vijftal jaar geleden begonnen met ons huis stap voor stap te renoveren en waren bijna bij de laatste stap, maar die plannen zullen nu even on hold gezet moeten worden.”

Puin ruimen

Een goede nachtrust zat er vrijdagnacht dan ook niet in. “Ik ben voortdurend wakker geworden met de herinnering aan die enorme knal en het onwezenlijke beeld van al het rondvliegend materiaal”, vertelt Lieselotte. “Kasper werd dan weer continu wakker met de vraag hoe we dit allemaal zullen oplossen.”

Zaterdag was het dan vooral puin ruimen. Rond de middag werd eerst het loshangende deel met een kraan voorzichtig naar beneden gebracht, waarna puin geruimd kon worden en het dak met zandzakjes verstevigd kon worden. Door de voorspelde wind van de komende dagen houdt het koppel hun hart vast, maar toch laten ze de schouders niet hangen. “Ik heb natuurlijk wel al geweend, maar we zijn veerkrachtige mensen en zijn ook gezegend met goede vrienden en familie. Het is hartverwarmend dat zoveel mensen meteen voorstelden om ons te komen helpen. Dat helpt om ermee om te gaan. Al neemt het natuurlijk niet weg dat deze situatie dikke shit is”, aldus Lieselotte. (TM)