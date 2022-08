Steun voor Vrolijke Konijnenhol

Het Vrolijke Konijnenhol vzw in Oostkamp krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid. Dat is een gevolg van de investeringen van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die 1,7 miljoen euro voorziet voor dierenasielen.

Deze zomer krijgen 138 erkende asielen samen 678.000 euro ondersteuning uitbetaald. Daarbovenop kregen de asielen ook nog ruim 1 miljoen euro voor de zorg die ze dragen voor dieren die in 2021 in beslag genomen werden – ook dat is een historisch hoog bedrag. Amper een paar jaar geleden kregen de dierenasielen geen enkele steun van de overheid.

Voor Vicky Borrey van het Vrolijke Konijnenhol is deze financiële steun van 3.355 euro welkom. Vicky is begin maart 2013 gestart met de konijnenopvang en ze doet dit naast een fulltime job in het onderwijs. Ze geeft les Engels, geschiedenis en aardrijkskunde aan de eerste graad in OLVA in Assebroek. “Ik heb al altijd een voorliefde gehad voor dieren, en mijn eerste eigen huisdier was een konijn toen ik alleen ging wonen. De nood naar opvang voor konijnen is er, want jaar na jaar zijn we gegroeid en vangen we meer konijnen op. Dat is ook een van de redenen waarom we zes jaar geleden verhuisd zijn naar onze huidige locatie buiten het centrum van Oostkamp. We kunnen blijven werken dankzij onze vrijwilligers en door zelf acties op te starten die wat geld in het laatje brengen. Ik ben dan ook zeer blij met deze financiële steun”, zegt ze.

“Vroeger was dierenwelzijn een vergeten en verwaarloosde bevoegdheid en kregen dierenasielen geen structurele steun van de overheid”, zegt minister Ben Weyts. “Het was een logische stap om de dierenasielen structureel te ondersteunen. De vrijwilligers in de asielen voorkomen heel veel dierenleed.” (GS)