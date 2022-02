Stem voor stadsrandbos in Knokke-Heist bij de Publica Awards 

Het stadsrandbos van Knokke-Heist is in de running voor de publieksprijs van de Publica Awards. Stemmen kan tot 17 maart. Je vindt het bosproject terug in de categorie ‘Corporate Responsibility’. De Publica Awards bekronen de beste inspirerende en publieke projecten die het verdienen om onder de aandacht te worden gebracht. Daarnaast vormen de Publica Awards het platform voor de ontwikkeling van toekomstige projecten en ideeën voor en door lokale overheden.

Het nieuwe stadsrandbos bedraagt 27 hectare. Het ligt tussen Heist en Knokke en sluit aan bij de bestaande bebouwde omgeving, de polders en de tweede golf.

Het stadsrandbos kadert in de algemene visie van de gemeente op de verdere uitbouw van natuur- en bosgebieden, fiets- en wandeldoorsteken, medegebruik en veiligheid. Het ligt in een landschap van zeepolders, gekenmerkt door openheid, kleigronden en een perceel- en grachtenstructuur. Met de aanleg van een nieuw bos creëert Knokke-Heist een landschap met blijvende referenties naar het oorspronkelijke.

Enkele cijfers om de omvang van het project te verduidelijken: 1,8 kilometer fiets/wandelpad, 0,9 kilometer dubbel sporenpad, 1,5 kilometer ruiterpad, grasland met kruiden 5 hectare, bebossing met bosranden 18 hectare ofwel +/- 80 000 planten, ecologische oevers 0,7 hectare. Door de overgang van landbouw naar bos zal de biodiversiteit duidelijk stijgen. Er komt meer ruimte voor natuur en meer variatie aan habitats.

Impact op de samenleving

Het geheel van een gebied met de planten en de dieren die er leven en hun onderlinge wisselwerkingen noemen we een ecosysteem. Ecosystemen leveren aan de maatschappij goederen en diensten van onschatbare waarde. Zo helpt het bos het klimaat reguleren door koolstof vast te leggen.

Een eerste ruwe meting via de natuurwaardeverkenner leert ons dat we tot 206 ton koolstof per jaar kunnen opslaan, goed voor 38.352 euro per jaar. Een tweede dienst is de afvangst van fijn stof, goed voor 539,3 kilogram/jaar of een bedrag van 16.996 euro/jaar. Een derde dienst die het bos oplevert is de recreatie, goed voor 32.574 bezoekers per jaar of een bedrag van 34.528 euro per jaar. Deze ecosysteemdiensten blijven vaak verborgen.