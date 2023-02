“Stem massaal op onze eigen Bruine Kriekepeer”: boom uit Klerken doet mee voor prijs van ‘Europese Boom van het Jaar’

“We staan momenteel op 2.994 stemmen, maar de Oekraïnse Appelboom staat op de eerste plaats met 7.000 stemmen. Dus graag massaal stemmen op onze eigen Kriekepeer of zoals hij op de site vermeld staat ‘The Brown Cherry Pear of Klerken”, klinkt het bij Niels Deceuninck, organisator van de perenstoet in Klerken.

“Waarom precies Kriekepeer? De peren zijn klein van vorm en worden daardoor vergeleken met krieken. Nog tot eind februari kan men stemmen via https://www.treeoftheyear.org/vote en dan klikken op ‘The Brown Cherry Pear of Klerken”, aldus Niels Deceuninck.

Boom van het Jaar in België

Eerder won de Bruine Kriekpeer in Klerken ook al de wedstrijd ‘Baillet Latour Boom van het Jaar 2022’. “De bruine kriekpeer in Klerken is al 102 jaar oud. Met zijn tien meter hoogte en een omtrek van twee meter is het al een boom om u tegen te zeggen”, vertelde Niels Deceuninck al eerder aan ons. (ACK)