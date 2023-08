Steeds meer West-Vlamingen aan de slag als imker: voor hen is honing een ‘bij’beroep

Ons land telt bijna 10.000 imkers. West-Vlaanderen alleen al telt er 819, dat zijn er bijna tien procent meer dan een jaar eerder. Aan de vooravond van de Werelddag van de Honingbij op zaterdag 19 augustus, gingen we langs bij drie West-Vlamingen met een bij-zondere hobby.

Astrid (27) uit Torhout: “Aan de steken moet ik nog wennen”

Astrid Huyghe (27) uit Torhout houdt sinds deze zomer bijen in de tuin van haar mémé in Lichtervelde. De kersverse imker volgde in het voorjaar een imkerscursus en ging meteen aan de slag. “Ik ben een echte natuurliefhebber. Alles wat met natuur te maken heeft, interesseert mij. Bijen dus ook. Samen met een vriend volgde ik een cursus bij De Kasteelbie in Ingelmunster. Heel toevallig leerde ik iemand kennen van wie ik een bijenvolkje en wat materiaal kon overkopen. Die kans kon ik niet laten schieten.”

(lees verder onder de foto)

Astrid heeft een kastje staan in Lichtervelde. © TV

Dus heeft Astrid sinds juli een bijenkastje staan in Lichtervelde. “Ik had de tuin van mijn mémé eerder al heel bijvriendelijk ingericht. Het is dus de ideale locatie voor mijn bijenvolkje. Al heb ik er bij mij thuis in Torhout ook gewoon geen plaats voor. Nu in het eerste jaar zal ik nog geen honing oogsten, maar ik kijk er wel al naar uit om dat volgend jaar wél te doen.”

Astrid geniet van haar nieuwe hobby. “Al doet het natuurlijk geen deugd als je een bijensteek krijgt. Daar moet ik nog aan wennen. (lacht) Ik wil mijn hobby uitbreiden, dus wie een zwerm heeft, mag een mailtje sturen naar astridhuyghe1995@hotmail.be.”

Kenny (37) uit Koekelare: “Eens je ermee weg bent, is het heel leuk”

Kenny en zijn vriendin Lien houden al vijf jaar bijen bij hen thuis in Zande © gf

Kenny Van Overloop (37) en zijn vriendin Lien Bastiaenssens (36) houden al vijf jaar bijen bij hen thuis in Zande, een deelgemeente van Koekelare. “Lien studeerde agro- en biotechnologie en had al kennis opgedaan over bijen houden. Zelf ben ik er uit interesse beginnen over lezen. Omdat we een relatief grote tuin hebben en echt wel natuurmensen zijn, beslisten we om imker te worden. Behalve schapen en kippen, hebben we dus ook al vijf jaar bijen in onze tuin. In de winter werken we met vier kasten, in de zomer met twee. Ieder weekend zijn we ermee bezig. Bijen houden is een intensieve hobby en het is ook niet de goedkoopste hobby om mee te starten, maar eens je ermee weg bent, is het heel leuk.”

Leuk neveneffect is uiteraard ook de honing. “Wist je dat honing op twee na het product is waar wereldwijd het meest mee gesjoemeld wordt? Onze honing is zo zuiver als wat en dat proef je uiteraard. Zelf gebruiken we heel veel honing en wat we over hebben, verkopen we. Honing kan je in veel gerechten gebruiken als zoetstof, maar ook in pakweg yoghurt met granola en/of fruit en uiteraard ook op je boterham.”

Thomas (33) uit Ingelmunster: “Ik eet heel graag honing tussen mijn stuutjes”

Thomas heeft zeven kasten staan in zijn tuin. © BC

Thomas Ingelbeen (33) uit Ingelmunster werkt op een bioboerderij in Alveringem, maar ook thuis haalt hij graag zijn groene vingers door de moestuin. “Zo’n zes jaar geleden begon ik bijen te houden. Dat was in functie van mijn moestuin, omdat ik wou dat mijn aardbeien bevrucht werden. Maar ondertussen is bijen houden een passie of toch op z’n minst een hele grote hobby geworden.”

Ook Thomas’ echtgenote zit daar voor iets tussen. “Hanne wou voor de geboorte van onze oudste dochter Laurien honingpotjes geven als presentje of doopsuiker. Vijf jaar geleden heb ik voor het eerst honing geslingerd. Dat was begin juli. Laurien is geboren eind juli. Ik was dus nét op tijd om die potjes te kunnen vullen”, lacht Thomas.

Zijn lokale, ambachtelijke, honing verkoopt hij particulier onder de naam Ingelbee. “Er kan niets tegenop de smaak van echte honing. Er is zelfs al een groot verschil in smaak tussen lente- en zomerhoning. Zelf eet ik heel graag honing tussen mijn stuutjes. Niet elke dag, maar zeker meerdere keren per week.”

Thomas heeft zeven kasten staan in zijn tuin. “Ik heb ze nog niet geteld, maar er zullen wel 50.000 tot 60.000 bijen in huizen. Ik heb er niet elke dag werk aan, maar in het voorjaar ben ik er toch wel wekelijks een hele zaterdag mee bezig. Maar ik doe dat met volle goesting. Het is een prachtige hobby. Wie ermee wil starten, raad ik wel aan om een cursus te volgen. Als je dit niet van thuis hebt geleerd, is dat absoluut noodzakelijk.”