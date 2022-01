Steeds meer koereigers te spotten in de Westhoek

Regelmatig is er een groep van een negental koereigers te spotten in de streek van Veurne. Meestal strijken ze samen neer in weiden waar ze in het gras op zoek gaan naar wormen en insecten. Van oorsprong komt de koereiger uit Afrika, maar sinds het begin van de twintigste eeuw zijn ze aan een opmars bezig in Zuid-West Europa.

Door de zachte winter blijven ze hier nog enige tijd omdat ze genoeg voedsel vinden. Mocht de winter toch nog hard toeslaan, vertrekken ze naar Spanje of Noord-Afrika. De koereiger, een van de kleinste reigersoorten, blijft een van de zeldzame reigersoorten in ons land. De koereiger is geen bedreigde soort. Het is een kleine witte reiger, die zoals de naam al zegt vaak tussen het vee loopt. De gebieden waar de koereiger oorspronkelijk voorkomt, liggen in Spanje, Marokko en rond de Rode Zee. Sinds 1973 zijn er gemiddeld drie tot vier exemplaren per jaar waargenomen in Nederland, de laatste jaren heel wat meer. Sinds 1998 broeden ze ook in Nederland. Ook is er in 2020 een broedgeval bekend in het natuurdomein van de Blankaart in Woumen bij Diksmuide. (JT)