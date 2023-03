Steeds meer exotische schelpen op onze stranden

In onze tien kustgemeenten vindt op zaterdag 25 maart voor de zesde keer De Grote Schelpenteldag plaats. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de verschillen tussen de Belgische, Franse en Nederlandse kust. Elk jaar duiken er ook nieuwe soorten op, iets wat in de toekomst nog vaker het geval zal zijn.

“We zien dat de top 5 van de strandschelpen in België vrij constant is gebleven sinds we deze actie hebben opgestart”, verklaart Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee.

“Maar we merken wel dat een aantal exoten zoals de Amerikaanse strandschelp nu voor het eerst hier opduiken, of soorten die hier al aanwezig zijn maar toenemen in aantallen zoals de Filipijnse tapijtschelp bijvoorbeeld. Dit heeft voorlopig niet zozeer te maken met klimaateffecten, maar met nieuwe vestigingen en het geleidelijk koloniseren van een nieuwe habitat. Op termijn verwacht ik wél verschuivingen van andere soorten door de klimaatverandering.”