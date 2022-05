Stap dichter bij titel van bijenvriendelijkste gemeente: “De bijen hebben het zwaar”

Het Vlaams departement Omgeving ging voor de zevende maal op zoek naar de bijenvriendelijkste gemeente in Vlaanderen. Ook Staden dong mee naar die titel. Uiteindelijk behaalde de gemeente een score van 2 op 3. Daarmee wordt volgens schepen van Duurzaamheid Chris Verhaeghe een nieuwe stap in de goede richting gezet.

“De bijen hebben het zwaar in België”, stelt schepen Verhaeghe. “De laatste 10 jaar vormen bestrijdingsmiddelen, veranderingen in landgebruik, elektromagnetische straling, nieuwe insecten en dodelijke parasieten een grote bedreiging voor wilde bijen, hommels en honingbijen. Zij zorgen nochtans voor bestuiving van drie vierde van alle voedingsgewassen. Om hen op weg te helpen, bundelen we de krachten met Stadlandschap Het West-Vlaamse Hart, vzw Inagro, de provincie en de lokale imkers. We stapten als een van de eerste gemeenten mee in het project Kruisbestuivers van het Stadlandschap. Doel is de openbare en private ruimte bijenvriendelijk in te richten, de bevolking te sensibiliseren en waar mogelijk bijen te monitoren. Het voorbije jaar hebben we verschillende initiatieven op poten gezet om wilde bijen, hommels en honingbijen een handje te helpen. Van bloemenweides tot bijen- en insectenhotels op verschillende openbare plaatsen. Die inspanningen leverden een tweede bijtje op van het Vlaamse departement Omgeving. Dat is meteen een stap dichter bij de maximumscore van 3. De jury hield daarbij rekening met een aantal criteria zoals bijenvriendelijke aanplantingen, aanleg van bijeninstallaties en sensibilisering over het belang van de bij. Onder andere de bloemenweides aan het AC/DC, het speelbos in de Ieperstraat en het Polderbos lieten een indruk na bij de jury. Die zag duidelijk een evolutie. De inspanningen van vorig jaar werpen ook hun vruchten af. Sinds kort beschikken we met het gemeentebestuur met Polderboshoning ook over eigen honing. Het resultaat van een samenwerking met de lokale imkers die de bijenkasten op openbare plaatsen onderhouden en opvolgen. De honing is niet verkrijgbaar in de winkel, maar wordt via initiatieven uitgedeeld onder inwoners en projectpartners.”

Maai Mei Niet

“Ook dit jaar bewandelen we hetzelfde pad richting meer biodiversiteit”, gaat de schepen verder. “Zo nemen we deze maand deel aan de actie Maai Mei Niet. Een maandje niet maaien geeft de biodiversiteit immers een flinke boost. We kiezen ervoor om in mei zones van openbare parken niet te maaien en de natuur zijn vrije loop te laten gaan. We roepen ook zoveel mogelijk inwoners op om deel te nemen aan Maai Mei Niet. We willen hen ook de kans geven om hun bloemetje bij te dragen met een eigen bloemenweide in de tuin. Daarom delen we met het gemeentebestuur gratis bloemzaadzakjes uit. Elke inwoner kan zijn gratis bon terugvinden in de (H)eerlijk Staden brochure die eind april in de brievenbus belandde.” Wie nog extra tips zoekt om zijn of haar tuin bijenvriendelijker te maken, kan terecht op www.weekvandebij.be. (CB)