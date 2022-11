Stadsdiensten plaatsen 33 bladkorven op openbaar domein in Oudenburg

Met de herfst in het land heeft het stadsbestuur van Oudenburg opnieuw heel wat bladkorven laten plaatsen.

“Op maar liefst 33 plaatsen, verspreid over de hele stad, werden bladkorven geplaatst om bladeren die van de bomen vallen te verzamelen. Alle inwoners mogen bladeren vanop het publiek domein in de korven werpen, eigen tuinafval of zwerfafval is verboden”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “De groendienst zal de komende weken de parken en de straten in de mate van het mogelijke onderhouden zodat de meeste bladeren worden opgeruimd.”

“Bij regenweer kunnen de bladeren zeer glad zijn, waardoor het soms onveilig kan zijn. Daarom vragen we de inwoners om ook zelf de bladeren vanop straat en de voetpaden in de korven te werpen. Goed onderhouden straten en voetpaden, daar werken we allen samen aan. De korven dienen uitsluitend voor bladeren van bomen of struiken op het openbare domein. Ander afval of eigen tuinafval zijn niet toegelaten. Hier zal dan ook streng op worden toegekeken”, vult schepen van Milieu Gino Dumon aan.