Staden is bijenvriendelijke gemeente

De gemeente viel in de prijzen tijdens de finaledag van de Openbaargroen-awards in Antwerpen. “De Vereniging Voor Openbaar Groen organiseerde naar jaarlijkse gewoonte de wedstrijd bijenvriendelijke gemeente”, vertelt omgevingsschepen Chris Verhaeghe (Open VLD). “De wedstrijd stimuleert gemeenten om onder meer het openbaar groen bijenvriendelijk te organiseren. Wij mochten een label met drie bijtjes ontvangen. Staden mag zich dus de titel aanmeten van drie sterren bijenvriendelijke gemeente.” We zien schepen van Milieu Chris Verhaeghe en Jeroen Vermeersch. (BCH/foto JCR)