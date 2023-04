Stad wil bos in Waterstraat opwaarderen tot natuurparel: “Groenzone verder uitbreiden”

Het stadsbestuur telt 180.000 euro neer voor een bos van ongeveer 1,5 hectare in de Waterstraat aan ’t Gaverke. Oppositiefractie N-VA/Open VLD ziet de meerwaarde van de aankoop niet.

Binnenkort is Waregem een stukje bos rijker. De gemeenteraad stemde vorige week dinsdag in met de aankoop van een natuurgebied van ongeveer 1,5 hectare in de Waterstraat, op de grens van Sint-Eloois-Vijve en Waregem. De stad betaalt net geen 180.000 euro voor het bosje. “We breiden met de aankoop van de gronden nabij de Waterstraat het publiek bosbestand verder uit en hoopt deze groene plek zo snel mogelijk met alle Waregemnaren te delen”, zegt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V).

De akte wordt in de komende maanden verleden, nadien kan de stad in actie schieten. “Eerst zal de intercommunale Leiedal de site onderwerpen aan een inspectie. Zo zal onder andere bekeken worden of er een kwaliteitsinjectie of een grondige opschoning nodig is om de status van dit bos op te krikken”, vult schepen van Groen Maria Polfliet (CD&V) aan. Oppositiepartij Groen reageert verheugd op de aankoop van wat gemeenteraadslid Inge Vandevelde “een prachtig bosselke” noemt. “Er loopt een hoogspanningslijn boven het gebied en Aquafin heeft er rioleringsbuizen aangebracht, dus er is niets bijzonders aan te vangen met het bos.” De rioolwaterzuiveraar Aquafin behoudt een erfdienstbaarheid voor het toezicht en het onderhoud van de infrastructuur in het gebied, net zoals de stroomnetbeheerder Elia een toegangsrecht heeft om onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren. “Dit is de beste oplossing”, vindt Vandevelde, die in de buurt woont. “We zouden graag hebben dat het bos een nieuwe toekomst krijgt als speelbos voor de jeugd. Ook voor het traag toerisme langs de Waterstraat is dit een goede zaak.”

Privaat stuk bos

Het kartel N-VA/Open VLD is kritischer over de aankoop. Fractieleider Michiel Vandewalle stelt zich vragen bij de prijs die het stadsbestuur betaald heeft. “We zien de meerwaarde van de aankoop niet. We begrijpen niet dat er 180.000 euro betaald wordt voor een bos dat er al ligt en niet bijdraagt aan extra captatie van CO2. Bovendien is het gebied al semi-toegankelijk voor de omgeving”, stelt hij. Volgens schepen Soens is de aankoopprijs, die neerkomt op 12 euro per vierkante meter, net fair. Hij weerlegt dat het bos vrij te bezoeken is. “Het is een privaat stuk bos. Als wij het gebied publiek willen maken, dan is het toch logisch dat we de zakelijke rechten in handen krijgen”, zegt hij. “Voor ons is het niet belangrijk of er meer of minder CO2 is, maar wel dat het bos toegankelijk is. Nu al zijn er veel mountainbiketochten die – met toelating van de eigenaar – gebruik maken van het gebied. Dat zal in de toekomst nog eenvoudiger worden.”

Landbouwer

Ook burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) mengde zich in de discussie op de gemeenteraad. “Als je de kans krijgt om je buur te kopen, moet je dat altijd doen. Het bos stond te koop. Als een private partij het bos gekocht had, dan komt er straks misschien een omheining en kan geen enkele mountainbiketocht het bos nog doorkruisen.”

Het stadsbestuur wijst er nog op dat het bos aansluit op gronden die het Waregemse OCMW in eigendom heeft. “Vandaag worden die nog verhuurd aan een landbouwer. Als die pacht in de toekomst niet verlengd wordt, kunnen we de groenzone verder uitbreiden”, zegt Soens. (PNW)