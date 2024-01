Stad Wervik zoekt vrijwilligers voor val Aziatische hoornaar in de tuin

De Aziatische hoornaar verspreidt zich al enkele jaren razendsnel, met heel wat negatieve gevolgen voor onze honingbijen en andere nuttige insecten.

Binnenkort worden de koninginnen wakker uit hun winterslaap en beginnen ze met de kweek van de eerste werksters. In het voorjaar wil de stad Wervik daarom zoveel mogelijk koninginnen vangen en vraagt daarbij hulp van de inwoners.

“Elke gevangen hoornaar is later een nest minder”, klinkt het. “Van februari tot en met april, de periode waarin koninginnen rondvliegen, zetten we vallen uit. Die zijn zo gemaakt dat enkel Aziatische hoornaars erin gevangen kunnen zitten. We lokken ze met een suikerachtige vloeistof, bijvoorbeeld cola.”

Strategisch plaatsen

Het lokaal bestuur zoekt gemotiveerde inwoners die in de periode maart-april beschikbaar zijn om de val dagelijks te kunnen opvolgen. “We kunnen 19 vallen plaatsen over ons volledige grondgebied”, zo staat het op de website. “Dit betekent dat we de vallen strategisch moeten plaatsen en dat niet iedereen een val zal kunnen krijgen.”

Er wordt ook gevraagd om de vangst te verwerken, bijvoorbeeld door de gevangen hoornaars even in de diepvries te plaatsen (‘diervriendelijke euthanaseren’, staat er te lezen) of de val open te zetten bij bijvangst. Zo kunnen andere insecten ontsnappen.

De vrijwilligers worden ook gevraagd om de aantallen bij te houden: het aantal gevangen hoornaars, maar ook het aantal andere insecten dat eventueel in de val is gestorven.

Gevaarlijk zou deze actie blijkbaar niet zijn, omdat men in principe nooit rechtstreeks in contact komt met actieve Aziatische hoornaars. (EDB)