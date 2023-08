Stad Wervik overweegt om petanquepleinen om te vormen tot gazon: “Constateren dat dit zelden of nooit wordt gebruikt”

De stad overweegt om de drie petanquepleinen vooraan het speelplein Laag-Vlaanderen langs de Menensesteenweg in Wervik om te vormen tot gazon, wat makkelijker te onderhouden is. De buurtbewoners kregen hierover een brief van de stad.

“Enkele jaren geleden werd op vraag van een club verbonden met café ’t Safferskruis een petanquepleintje aangelegd. We constateren dat dit zelden of nooit wordt gebruikt, waardoor het enkel nog een bron van ergernis is. Indien niemand van de bewoners uit de directe omgeving nood heeft aan het pleintje, dan zou de stad dit graag omvormen tot gazon”, zo staat het in de brief.

Wie de pentanquepleinen wel wil behouden, wordt gevraagd dit te laten weten via openbaardomein@wervik.be.

De petanqueclub werd gesticht in 2012 en kende een snelle ledengroei, maar na enkele jaren viel het doek over de club. (EDB)