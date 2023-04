Stad Waregem koopt bos in de Waterstraat

De gemeenteraad keurde op dinsdag 4 april de aankoop van een bos in de Waterstraat goed. Het gaat om een gebied van ongeveer 1,5 hectare.

Die groene plek wordt op termijn opengesteld voor het publiek. De stad betaalt voor de aankoop van de gronden om en bij de 180 000 euro. Het stadsbestuur breidt met de aankoop van de gronden nabij de Waterstraat het publiek bosbestand zo verder uit en hoopt deze groene plek zo snel mogelijk met alle Waregemnaren te delen. Eerst zal intercommunale Leiedal de site onderwerpen aan een grondige inspectie. Zo zal onder andere bekeken worden of er een kwaliteitsinjectie of een grondige opschoning nodig is om de status van dit bos op te krikken. De akte wordt in de komende maanden verleden, pas daarna kan de stad in actie schieten.