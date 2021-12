Stad Veurne is klaar om Vaubanpark concrete invulling te geven

Het Vaubanpark is een mooi stuk groene long van Veurne. Enkele jaren geleden werd op de voormalige site van de vesting die Veurne in turbulente tijden moest verdedigen het nieuwe Vaubanpark aangelegd, als re-creatiepark, met leuke speelplekken en een fantastische vijver voor zomerse waterpret.

De heuvels en waterpartijen zijn de nog resterende herinneringen aan bouwmeester Vauban en de Veurnse geschiedenis. Stad Veurne maakt zich nu klaar voor fase 2 van het Vaubanpark.

Anne Dequidt, schepen van Openbaar Domein en Patrimonium: “Eigenlijk hadden we bij het eerste overleg gehoopt dat er al zou gestart zijn met de aanlegwerken, maar de administratieve papiermolen heeft er een stokje voor gestoken. Zodra we de omgevingsvergunning op zak hebben, zal het park een mooie invulling krijgen.”

Picknick en bomen

“We hebben ervoor gekozen om het voormalige voetbalplein van het college zo open mogelijk te houden, als een kort gemaaid grasveld. Een wandelpad rondom de open ruimte en een fietspad vanuit De Pannestraat zullen het park toegankelijk maken.”

“Ongeveer centraal op de grote open ruimte zal een picknickzone worden ingericht. We zullen solitaire hoogstammige bomen en fruitbomen aanplanten en de milieuraad zal instaan voor de inheemse beplanting in de plantvakken. Een bijenhotel in de bloemenweide zal bijdragen aan de instandhouding van wilde bijen.”

Troostplek

“En, last but not least: we hebben toegezegd om hier ook een troostplek in te richten, op vraag van FERM regio Veurne (de vroegere KVLV, red.). Een troostplek is een groen plekje in een stad dat voor iedereen toegankelijk is, waar mensen elkaar kunnen vinden in troost, en waar je samen bloembollen plant als symbool van verbondenheid, hoop en kracht.”

“Ik kan niet genoeg benadrukken dat we trots zijn op ons Vaubanpark, een uniek stukje grond binnen ons centrum, dat we moeten koesteren en bewaren. Groen in een stad doet een stad leven! En dit is een belangrijke stap in onze strijd tegen de klimaatverandering.”

(MVO)