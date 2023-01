Stad Torhout doet 100 bomen en 100 struikenpakketten cadeau

De vorige jaren stelde het stadsbestuur 100 zomereiken, 100 lijsterbessen en 100 zwarte elzen gratis ter beschikking van de geïnteresseerde bewoners (foto). Dat project werd telkens een groot succes en dus wordt het voortgezet.

Dit keer zijn er 50 gratis winterlinden (voor grotere tuinen) verkrijgbaar, net als 50 gratis veld-esdoorns (voor kleinere tuinen). En voor wie thuis onvoldoende ruimte heeft voor een boom, worden er ook 100 pakketten van drie bijenvriendelijke struiken uitgedeeld: sporkehout, hazelaar en kardinaalsmuts.

Wie graag op het aanbod ingaat, kan een gratis boom of struikenpakket reserveren via www.torhout.be/torhout-groent-uitdeelactie, 050 21 38 41. De voorraad is beperkt, dus is lang wachten geenszins verstandig. Uiteraard wordt er maar één boom of struikenpakket per adres cadeau gedaan.

Na reservatie kan het groen afgehaald worden op zaterdag 11 februari tussen 10 en 12 uur op de parking van het stadskantoor in de Aartrijkestraat. Langskomen zonder besteld te hebben, heeft geen zin. Bestellen is noodzakelijk.