Stad Roeselare plant 12.500 planten en bloemen en mag zich officieel ‘bijenvriendelijke gemeente’ noemen

Een ploeg stadsmedewerkers zijn de voorbije en komende dagen aan de slag met het aanplanten van meer dan 12.500 eenjarige planten en bloemen in Roeselare. De aanplant van de eenjarigen zal dan ook zorgen voor een zomer vol bloeiplezier! En dat bovenop het toenemend aantal perken met vaste planten.

“Ook de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) kan de bebloemingsinspanningen van Roeselare waarderen. Voor het tweede jaar op rij, werden aan de Stad twee awards uitgereikt: die van ‘Bijenvriendelijke gemeente’ en ‘Gemeente in bloei’”, aldus schepen Francis Debruyne.

De award ‘Bijenvriendelijke gemeente’ wordt uitgereikt aan steden en gemeenten die in een stedelijke context bijenvriendelijke omgevingen creëren. Binnen deze categorie behaalde Roeselare de hoogste score met drie bijensymbolen. De meest bijenvriendelijke projecten in Roeselare zijn onder meer het de Coninckplein, Biezenhof, Trax, Cipressenstraat, het Vinkenbosje en de pluktuin in de Piljoenstraat.

De award ‘Gemeente in bloei’ wordt uitgereikt voor openbare, bloemrijke beplantingen in het straatbeeld. Ook hier werd de hoogste score behaald met drie bloemsymbolen.