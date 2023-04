Stad Poperinge bedankt haar ‘Mooimakers’

Tijdens een bedankingsmoment in de Gotische zaal van het stadhuis bracht het stadsbestuur hulde aan alle ‘Mooimakers’ en verenigingen die deelnamen aan de zwerfvuilopruimactie in maart. Het stadsbestuur bedankte al haar zwerfvuilvrijwilligers voor hun inspanningen.

“In de maand maart hebben er 29 verenigingen een traject van ongeveer 8 km aan gemeentewegen opgeruimd. Samen zamelden zij opnieuw een grote hoeveelheid afval in, gesorteerd in pmd en restafval. Daarnaast zijn er ook een 15-tal vrijwilligers die doorheen het jaar opruimen, waarvan enkelen heel actief. Ook hen wenst het stadsbestuur te bedanken voor hun niet-aflatende inzet”, aldus Tine Ryon, ambtenaar bij de stad.

De zwerfvuilcampagne was een groot succes. Er werd in totaal 3.520 kilogram opgehaald, waarvan 2.580 kilogram restafval en 940 kilogram pmd. Deze verenigingen waren aanwezig op de bedankingsavond: Jeugd Rode Kruis, Team Rosé, Natuurpunt Poperinge-Vleteren, Bewonersplatform Sint-Jan-ter-Biezen, Koninklijke Heemkring aan de Schreve, VL@S Poperinge, De Keiz vzw, Tuinhier Poperinge en KWB Poperinge. De drie verenigingen die de meeste zakken ingezameld hadden, kregen een Popkado: Team Rosé, U15 van SK Reningelst en VL@S. Er waren ook een aantal individuele Mooimakers aanwezig, die ook in de bloemetjes gezet werden met een welverdiende Popkado.