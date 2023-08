Stad Oudenburg helpt Aziatische hoornaar bestrijden

De stad werkt samen met provincie West-Vlaanderen voor de verdelging van de Aziatische hoornaar. “Om de verspreiding tegen te gaan en de impact van de soort zoveel mogelijk te beperken is een gebied dekkende aanpak nodig”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

Iedereen hoorde wellicht al van de Aziatische hoornaar of de Vespa velutina. Dit is een wespensoort uit Zuid-Oost-China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een invasieve exoot. Invasief omdat ze het – helaas – veel te goed doet bij ons. De hoornaars vallen honingbijen en andere inheemse insecten aan, die ze gebruiken als eiwitbron. We zijn ze eigenlijk liever kwijt dan rijk.

“Om de verspreiding tegen te gaan en de impact van de soort zoveel mogelijk te beperken is een gebied dekkende aanpak nodig. Met andere steden en gemeenten in de provincie slaan we dus de handen in elkaar om zoveel mogelijk nesten te laten bestrijden door een erkend verdelger aangesloten bij Vespawatch. De stad zal de factuur betalen. De provincie staat in voor de coördinatie”, meldt schepen van Milieu Gino Dumon. “Iedereen die denkt een nest te vinden van de Aziatische hoornaar, kan dit melden via www.vespawatch.be. Via de knop ‘Meld een nest’ word je naar een invulformulier geleid, waar gevraagd wordt naar een aantal gegevens over het nest: ligging, grootte, hoogte… Via een kaart op Google Maps kan je het gele mannetje pinnen op de exacte locatie van het nest. Het systeem maakt daar onmiddellijk X/Y coördinaten van. Er wordt ook gevraagd naar een foto van de nestbewoner zelf. Je kan het nest namelijk enkel met zekerheid identificeren als van Aziatische hoornaar met een foto van zijn bewoner. Tot slot bezorg je ook je gegevens als melder.”

Dan wordt de melding gevalideerd. Dat kan enkele dagen duren. “Als het effectief om een nest van Aziatische hoornaar gaat, dan bevelen we automatisch de verdelging van dat nest door een erkend verdelger. Die gaat aan de slag op basis van de gegevens die achtergelaten werden via je melding”, aldus nog Gino Dumon.