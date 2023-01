Stad Oostende ontvangt bronzen boslabel

Op 15 december reikte Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir boslabels uit aan de lokale besturen die de afgelopen jaren inspanningen leverden voor bosuitbreiding. Stad Oostende kreeg een bronzen boslabel voor de uitbreiding van liefst 4,4 ha bos.

Sinds vorig jaar reikt de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) boslabels uit aan lokale besturen die de afgelopen jaren inspanningen leverden voor bosuitbreiding.

Veertien lokale besturen mogen voortaan een digitaal boslabel opspelden. Samen met acht andere besturen die meer dan 2,5 hectare nieuw bos aanplantten, kreeg Stad Oostende een bronzen boslabel met een bosuitbreiding van maar liefst 4,4 ha. Met het digitaal label kan dan gecommuniceerd worden op websites of sociale media.

Stimulans

Schepen van Mens & Milieu Silke Beirens: “Het bronzen boslabel binnenhalen, is erg leuk en een kroon op het harde werk die we afgelopen jaren samen met Buitengoed hebben verzet. Het is bovendien een stimulans voor vele lokale besturen om een stap verder te gaan met bosaanplantingen. Het zilveren label voor Oostende ligt alvast voor het grijpen!”

Stad Gent ging uiteindelijk met het gouden boslabel aan de haal en plantte meer dan 10 ha bos. De provincie West-Vlaanderen, gemeente Bornem, Intercommunale Land van Aalst en gemeente Merelbeke kregen een zilveren boslabel. Zij plantten elk meer dan 5ha bos.

“Ons stadsrandbos is ondertussen gegroeid tot 97 hectare. Een groene long aan de rand van onze stad. De bomen pompen zuurstof in de lucht, nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling en trekken heel wat soorten aan. Bovendien is het ook een aangename plek om te vertoeven. Een troef voor onze stad,” licht schepen van Mens & Milieu Silke Beirens toe.