Stad Oostende maakt strand weer vlakker na stormweer zodat strandcabines opnieuw bereikbaar zijn

De uitzonderlijke weersomstandigheden de voorbije dagen zorgden voor zandophopingen op het strand. Door de ophopingen zijn tal van strandcabines moeilijk bereikbaar. Daarom besliste Stad Oostende om dringende nivelleringswerken op te starten.

De eerder uitzonderlijke weersomstandigheden midden in de zomer met zeer veel wind en stormweer, zorgen ervoor dat er momenteel veel zandophopingen op het strand te vinden zijn. Deze erg hoge ophopingen maken de cabines moeilijk bereikbaar en ze manueel verwijderen is een hele klus. Dergelijke hoge ophogingen zijn uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar.

Via het O-punt kwamen ondertussen heel wat meldingen hierover binnen. Tal van bewoners signaleren het probleem en vragen of de Stad hier een oplossing kan bieden. Waarnemend burgemeester Kurt Claeys besliste daarom in het kader van de veiligheid om in te grijpen. Een externe firma is vandaag gestart met nivelleringwerken op het strand om de zandophopingen weg te werken. Het is moeilijk in te schatten hoe lang dit precies zal duren maar ze proberen dit zo snel mogelijk in orde te brengen met zo weinig mogelijk hinder voor de strandgasten.

Zo zullen de inwoners en tweedeverblijvers de volgende dagen – nu het wat beter weer zal worden – weer volop kunnen genieten van hun strandcabine.