Stad Oostende installeert 3 nieuwe afvalstraten

Sinds maandag opende Stad Oostende weer drie nieuwe afvalstraten. In deze straten worden telkens vier afzonderlijke ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Iedereen kan hiervan gebruik maken. Enkel de container voor restafval is betalend. De stad telt intussen al een dertigtal afvalstraten.

Stad Oostende zet de laatste jaren fors in op een nette stad. We pakken sluikstorten en zwerfvuil streng aan. Met nog eens drie extra afvalstraten wordt de stad netter. Ook voor de gebruikers zijn er alleen maar voordelen aan verbonden. Je kan er elke dag van de week terecht en het is ook een stuk goedkoper dan je afval in een afvalzak te laten ophalen.

Ondergrondse containers

Afvalstraten zijn ondergrondse containers en bestaan uit een glascontainer, een container voor restafval, een container voor papier en karton en een container voor pmd.

Iedereen uit de buurt kan gebruik maken van deze afvalcontainers. Glas, papier, karton en pmd kan je er kosteloos kwijt. Enkel de container voor restafval is betalend. Met een muntje van 50 eurocent kan je ongeveer 25 liter afval kwijt, en hiervoor is er geen betaalde huisvuilzak nodig.

Drie nieuwe locaties

In totaal werden drie extra afvalstraten geplaatst in de stad, bovenop de 24 afvalstraten die vandaag al bestaan. De afvalstraten zijn operationeel vanaf maandag 24 juli 2023.

Het gaat over de volgende locaties: Mispelplein, Graaf de Smet de Naeyerlaan – Lijndraaierstraat en Canadaplein.

Sluikstorters niet welkom

De extra afvalstraten zorgen ervoor dat nog meer mensen toegang hebben tot een plek in de buurt waar ze afval netjes en gesorteerd kwijt kunnen, dit op elk moment van de week. De wekelijkse ophaling van restafval en tweewekelijkse ophaling van papier, karton en pmd blijven uiteraard ook nog bestaan. Zoals bij alle afvalstraten zal ook bij de nieuwe locaties streng gehandhaafd worden op sluikstorten in de omgeving van de afvalstraat.