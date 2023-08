Stad Oostende helpt mee aan bestrijding Aziatische hoornaar

De stad stelt zich borg voor verdelgingskosten van de Aziatische hoornaar op haar grondgebied en maakt daarvoor 5.000 euro vrij. De stad draagt hierdoor bij aan een door de provincie opgezette aanpak voor de bestrijding van deze invasieve wespensoort. De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Hij kwam Europa binnen via Frankrijk in 2004 en heeft zich sindsdien verspreid over West- en Zuid-Europa. De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen en volledige nesten leeg te roven. Daarnaast vormt deze exotische wesp een bedreiging voor tal van wilde bijensoorten, zweefvliegen, inheemse wespen, zoals onze eigen Europese hoornaar, die stuk voor stuk belangrijke bestuivers zijn. Om de verspreiding tegen te gaan en de impact van de soort zoveel mogelijk te beperken, is een gebiedsdekkende aanpak nodig. Samen met andere steden slaat Oostende dus de handen in elkaar om zoveel mogelijk nesten te laten bestrijden door een erkend verdelger aangesloten bij Vespawatch. De stad zal de factuur betalen. De provincie staat in voor de coördinatie. “In 2020 lieten we in onze stad de eerste nesten opsporen en verdelgen met de hulp van onze stadsimker. Ondertussen zijn er nog her en der meldingen geweest. Het is belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid opnemen voor het beschermen van ons inheems insectenbestand dat het al zwaar te verduren heeft”, zegt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens.

Wie een nest vindt, kan dat melden via www.vespawatch.be. Ook individuen kunnen gemeld worden via waarnemingen.be. (MF/cartoon Wébé)