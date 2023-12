Stad Oostende breidt stadsrandbos uit met 1 hectare

Het Oostendse Stadsrandbos breidt opnieuw uit. Ten noorden van de Karperstraat zal de groene long van de stad komende tijd kunnen aangroeien met een vijftal percelen – samen ongeveer 1 hectare. Stukje bij beetje valt op die manier de volledige puzzel van het Stadsrandbos in elkaar.

De Stad kocht vijf percelen van een Oostendse landbouwer van ongeveer twee voetbalvelden groot en bouwt zo verder aan het bijna 100 hectare grote Stadsrandbos. “Het gaat misschien om een bescheiden aantal en grootte van percelen, maar ze zijn wel cruciaal om nieuwe bosverbindingen te maken”, legt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens uit. “Hier komen straks meer dan 2.000 bomen. Zo toveren we een monotone maïsakker om in een klimaatrobuust, biodivers bos.”

De percelen liggen aan weerszijden van de voormalige spoorweg ‘de Groene 62’ en omzomen samen met de vorige, eerder aangeplante delen ook de Karperstraat.

Biodiversiteit en klimaat voorop

Het Stadsrandbos groeit elk jaar aan en doordat er al enkele decennia geplant wordt, krijg je een zeer interessant bos met bomen en planten van verschillende leeftijden. Zo staat de soortenteller in het bos al op ruim 1.500. Honderden soorten planten, vogels en amfibieën hebben ondertussen hun plaatsje veroverd in een van de vele prachtige, groene hoekjes. Daarnaast ook vele honderden insecten zoals dag- en nachtvlinders, maar ook spinnen en zoogdieren zoals eekhoorns, egels en verschillende soorten vleermuizen tref je er aan. Op de meer open plaatsen in het bos kan je zelfs zeldzame en prachtige orchideeën spotten zoals de Bijenorchis.

“Naast een enorme soortenrijkdom werken we ook aan een klimaatrobuust bos. Door hier straks meer dan 2.000 bomen te planten, halen we jaarlijks maar liefst 40 ton extra CO² uit de lucht. Het bos bevat met andere woorden alle elementen voor een aangename, leefbare stad”, aldus schepen Beirens.

Buitengoed aan zet

Het nieuwe stuk bos zal ook onder handen genomen worden door Buitengoed vzw. Zij zullen de aanplant coördineren en begeleiden, maar staan ook in voor het beheer van het bos. Een gezond, soortenrijk bos vergt immers ook onderhoud: het verwijderen van schadelijke, exotische planten, het toegankelijk houden van de paden, het veilig stellen van toekomstbomen, enzovoort.

“Doordat veel resterende percelen op dit moment in onverdeeldheid zitten, wordt het een steeds grotere uitdaging om nieuwe gronden te verwerven binnen de perimeter van het Stadsrandbos. We zijn dan ook heel erg tevreden met de aankoop van deze nieuwe gronden”, besluit schepen Beirens.