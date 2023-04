Stad Izegem zet gifvrije vallen in tegen rattenoverlast: “Veel beter voor milieu!”

De stad Izegem zet voortaan slimme rattenvallen in om ratten op openbaar domein te bestrijden. Het systeem vangt ratten op een gifvrije manier. “De slimme rattenvallen zijn een milieuvriendelijker alternatief voor rattengif. Rattengif kan immers gevaarlijk zijn voor mensen en andere dieren”, vertelt schepen van groenbeleid Caroline Maertens.

Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat de rattenpopulatie stijgt. Mensen houden meer eigen dieren (kippen, varkens, …) om restafval te verminderen. Door langere perioden van droogte komen de ratten bovengronds zoeken naar voedsel en bij te veel regen, vluchten ze op het droge. Ook trillingen van werkzaamheden zorgen ervoor dat ratten bovengronds actiever zijn.

Daarom start het Izegemse stadsbestuur een proefproject met slimme rattenvallen. De stad kocht vijf slimme systemen aan. De vallen worden op verschillende locaties in de stad geplaatst.

Hoe werkt het?

“De ratten worden eerst naar de val gelokt, zonder dat er iets gebeurt. Het systeem houdt bij hoe vaak de val gefrequenteerd wordt. Als de ratten volle vertrouwen hebben in de val, wordt de gemotoriseerde valklep van op afstand, via internet, in werking gezet”, legt schepen Caroline Maertens uit. Daarbij vallen de ratten in een container met vloeistof.

De slimme rattenval heeft heel wat voordelen. “De biodiversiteit wordt beschermd, want er is geen doorvergiftiging en een absoluut minimum aan bijvangst. Egels, bijvoorbeeld, kunnen niet in de val terechtkomen. Daarnaast kunnen we met dit systeem de rattenpopulaties op openbaar domein beter in kaart brengen”, besluit schepen Maertens.

Ratten op openbaar domein melden

De stad staat in voor de verdelging van ratten op openbaar domein. Wie ratten opmerkt op openbaar domein, kan dit melden via het meldpunt. Op privédomein moeten inwoners zelf instaan voor de bestrijding van ratten. Op www.izegem.be/ratten vind je tips om zelf ratten op privédomein te voorkomen of bestrijden.