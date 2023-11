Stad Izegem plant 1.000 bomen aan De Leest op Dag van de Natuur

De jaarlijkse Dag van de Natuur is ook in Izegem dé dag om de handen uit de mouwen te steken voor meer bos in eigen streek. “Op zondag 26 november planten we traditiegetrouw een geboorteboom en een nieuw stuk bos aan. Dit jaar gaat het om maar liefst 1.000 bomen op de vrijetijdssite, naast De Leest en het lokaal van de boogschutters”, klinkt het.

Aanvankelijk zou de stad op de Dag van de Natuur het Vageweenbos, gelegen tussen de Pieter Bonquetstraat, Vageweenstraat, Buitenstraat en Egaalstraat, aanplanten. “Helaas is het perceel grond door de overvloedige regenval te nat om nu te beplanten. De jonge plantjes zijn erg kwetsbaar en zouden niet gedijen in deze natte omstandigheden”, vertelt deskundige groeninfrastructuur Tristan Coens.

Burgemeester Bert Maertens: “We zullen de grond voor het Vageweenbos bewerken zodat we volgend najaar zeker wel kunnen aanplanten. De plantactie voor dit jaar verplaatsen we noodgedwongen naar de terreinen naast De Leest en het lokaal van de boogschutters. We zullen daar maar liefst 1.000 bomen planten. Izegemnaars die zondag tussen 11 uur en 14 uur graag een handje toesteken tijdens de boomplantactie zijn van harte welkom.”

Op initiatief van de Izegemse kinderraad kunnen kinderen tussendoor nestkastjes pimpen. De Kachtemse Fanfare Vrede & Eendracht zorgt voor een muzikaal intermezzo.

Geboorteboom

Zoals elk jaar wordt ook een geboorteboom geplant. Dit jaar is dat een wilde kerselaar. Naast de boom wordt een bord onthuld met daarop de namen van alle Izegemse kinderen geboren tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023. Alle ouders ontvangen een gepersonaliseerd boomcertificaat.