Stad Ieper zet 500 kilogram vis uit in de Vestingen: “We streven naar evenwicht in het ecosysteem”

Sinds de huidige legislatuur, onder impuls van schepen Valentijn Despeghel en in overleg met de hengelaars, wordt praktisch elk jaar een grote hoeveelheid vis in de Vestingen uitgezet. Dit jaar ging het om 150 kg blankvoorn, 100 kg brasem, 100 kg winde, 100 kg zeelt, 10 schubkarpers en 50 snoeken.

“Vandaag wordt er 150 kg blankvoorn geleverd. Dat zijn eerder kleinere vissen”, verduidelijkt schepen Valentijn Despeghel. “De brasems hebben een gewicht van 1 tot 2 kg. Daarnaast zijn er de windes, die ook eerder grotere vissen zijn. Er worden nog eens 50 snoeken uitgezet, voor een totaalgewicht van 35 kg. En dan nog eens 10 schubkarpers op uitdrukkelijke vraag van de Karpervissers. Om een gezond evenwicht in het water van de Vestingen te bereiken, was het nodig dat de karpers uitgezet werden. Schubkarpers hebben een uniek patroon zodat die kunnen opgevolgd worden. Van elke schubkarper wordt een foto genomen die dan aan de Karpervissers wordt bezorgd. Bij vangst van een karpervis wordt het gewicht en de lengte telkens bijgehouden, zodat men de evolutie van die vis kan opvolgen. Het is nu toch een zestal jaar geleden dat nog eens karpervissen werden uitgezet.”

Ecosysteem opbouwen

“Met het uitzetten van de vissen wordt getracht om samen met de waterplanten die al werden aangebracht, verder te bouwen aan een gezond ecosysteem”, vervolgt schepen Despeghel. “Momenteel zitten we met een zeer behoorlijk visbestand op de Vestingen, maar nu en dan moeten we dat bestand aanvullen. Vissen blijven niet eeuwig leven. Om het karperbestand bijvoorbeeld in evenwicht te houden moeten er nu en dan nieuwe exemplaren uitgezet worden. Ook niet vergeten dat hier op de Vestingen karpers gevangen worden die een gewicht tot 20 kg bereiken. De snoeken die uitgezet worden, zorgen voor een ecologisch evenwicht. Het zijn jagers die minder gezonde vissen of tragere exemplaren eten. Om de twee jaar worden dus ook wat snoeken toegevoegd. Blankvoorn wordt elk jaar uitgezet, net zoals de winde. Brasems hebben we vijf jaar niet uitgezet omdat het ook niet nodig was.”

Aalscholvers

“Op de Vestingen zitten effectief nog aalscholvers. Die zullen er ook altijd zijn. Het belangrijkste is dat het ecosysteem niet in het gedrang komt. Stel dat er te veel aalscholvers zijn, dan worden te veel vissen opgegeten, maar dan blijven de aalscholvers daarna ook weg. Uiteraard zijn de vissers tevreden dat we het visbestand perfect in evenwicht houden. De vissen die we nu uitgezet hebben, werden geleverd door een viskwekerij uit Zonhoven voor een bedrag van 5.000 euro. Dat bedrag wordt wel gerecupereerd door het uitreiken van visvergunningen die aan de toeristische dienst van de Stad Ieper aangevraagd kunnen worden. Het is wel zo dat visvergunningen voor jongeren onder de 18 jaar gratis worden geleverd. 500 kilogram vis lijkt misschien veel, maar het gaat ook over een wateroppervlakte op de Vestingen die verschillende hectaren bedraagt.” (EG)