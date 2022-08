Stad Gistel waarschuwt: “Loop niet te snel of buizerd valt je aan!”

In de Gistelse deelgemeente Zevekote zit een buizerd die omwille van een nest met jongen schijnaanvallen kan uitvoeren. Het stadsbestuur waarschuwt dan ook passanten.

De buizerd werd gesignaleerd in de Haelinckstraat in Zevekote. De imposante vogel heeft er een nest met jongen en kan hierdoor schijnaanvallen uitvoeren op passanten. “De buizerd is een beschermde vogel waarbij het nest ook volledige bescherming geniet. We leven in een landelijke stad waar dergelijke situaties kunnen voorkomen”, wil de stad benadrukken.

Er wordt aan lopers gevraagd om tijdelijk een andere route te kiezen en wat minder snel te lopen. “Dan voelt de vogel zich minder bedreigd.” Kan ook helpen: schreeuwen, zingen of molenwieken met de armen. Behalve goed om je heen kijken, kan het geen kwaad om in de buurt met twee rond te lopen en zo de kans op een schijnaanval te verkleinen. (TVA)