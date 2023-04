Speciale panelen en vrijwilligers helpen 1.157 amfibieën veilig oversteken in Wevelgem en Bellegem

Meer dan 1.000 amfibieën, gaande van kikkers over padden tot salamanders, staken dit voorjaar veilig de baan over dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen, samen met Stadlandschap Leie en Schelde en vrijwilligers van Natuurpunt Wevelgem en Kortrijk. Panelen langs de weg waarschuwen automobilisten voor de trek- en oversteekplaatsen, en dus met resultaat. “Dergelijke acties zijn nog steeds bijzonder nuttig, waardevol en noodzakelijk voor het amfibieënbestand en de biodiversiteit in het algemeen”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

In totaal staken zo’n 1.157 amfibieën veilig de baan over. Dat is een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar, toen bleef het eindtotaal op 684 steken. Om het aantal dit jaar op te trekken, plaatsten de vrijwilligers panelen in de Normandiëstraat in Wevelgem en de Dottenijsestraat in Bellegem. Deze blokkeren de trekroute van de dieren waardoor de amfibieën in ingegraven emmers worden geleid. Daarna laten vrijwilligers hen vrij aan de andere kant van de weg.

De Provincie West-Vlaanderen en Stadlandschap Leie en Schelde zetten zich via de campagne Kijk (P)Uit! sinds jaar en dag in om de trek van padden, salamanders en amfibieën te begeleiden. Dat gebeurt in samenwerking met vrijwilligers van Natuurpunt Wevelgem en Natuurpunt Kortrijk. “De inspanningen werpen hun vruchten af”, besluit gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).