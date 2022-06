Speciale gast in ziekenhuis AZ West Veurne: brandweer moet vleermuis in bureau vangen

Een opvallende ongewenste gast zorgde maandagavond voor wat animo in AZ West in Veurne. Een vleermuis vloog er rond in een gang een verschanste zich in een bureau. De brandweer moest het dier komen vangen.

Het was al 22 uur ‘s avonds toen personeelsleden van het ziekenhuis in de Ieperse Steenweg de speciale gast opmerkten. Op de eerste verdieping vloog plots iets rond in de gang. Iemand van het personeel dacht dat het om een vogel ging en vroeg hulp aan de ambulanciers van het ziekenhuis. Bij inspectie bleek het om een vleermuis te gaan. Het dier fladderde rond en vloog plots een openstaande bureau in.

De deur kon gesloten worden en de brandweer werd gebeld. Gewapend met netten ging de brandweer het ziekenhuis via de spoeddienst binnen en trokken naar de eerste verdieping. De vleermuis zat intussen rustig in de afgesloten ruimte te wachten. Eenmaal binnen deden ze het dier opschrikken zodat het rondvloog en het makkelijk uit de lucht gegrepen kon worden met het net. De vleermuis werd nadien buiten terug vrijgelaten. De patiënten in het ziekenhuis hebben nauwelijks iets van de interventie opgemerkt. (JH)