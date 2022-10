Snoezelbos in Menen krijgt er blotevoetenpad bij: “Elke stap zorgt voor prikkel op voeten en zintuigen”

Vrijdagmiddag werd het blotevoetenpad in het snoezelbos op de scheiding van de Bruggestraat met de Volkslaan officieel geopend door Schepen Patrick Roose (Vooruit).

“Al enige tijd kunnen omwonenden en inwoners genieten van het nieuwe snoezelbos. Beetje bij beetje groeit dit plekje uit tot een aangenaam stukje extra groen. De kers op de taart, zoals men pleegt te zeggen, is wel het blotevoetenpad die nu een realiteit is. Als stad realiseerden we het bos met de steun van Natuur en Bos. We planten er al een 2.300 bomen aan en deze nieuwe groene long in de stad bruist ondertussen van biodiversiteit. Eerder kreeg dit groengebied al beweegtoestellen en rolstoelvriendelijke zitbanken. Het blotevoetenpad werd aangelegd in samenwerking met De Pelikaan en het woonzorgcentrum Andante, het is ook een bewegingsbos voor hun inwoners”, aldus schepen Patrick Roose (Vooruit).

“Even ter verduidelijking”, viel Schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA) in. “Het blotevoetenpad is zoals de naam aanheeft bedoelt om er doorheen te lopen op blote voeten. Er zijn verschillende soorten ondergronden gaande van zacht gras over grind, keien, houtsnippers en houtstronken. Het lopen op blote voeten is een leuke, maar niet alledaagse ervaring waarbij gewaarwording centraal staat. Elke stap die je zet, zorgt voor een pikkel op voeten en zintuigen. Dus zou ik iedereen uitnodigen eens te proberen. Kom langs en trek je sokken uit en ervaar zelf wat ik verkondigde”, aldus de schepen. (WO)